AVANCE CAPÍTULO 1496

Ascensión advirtió a Natalia que no iba a permitir que rompiera su familia. "No es mi intención", afirma. Lo que más le preocupa a Ascensión es su gran acercamiento a Mónica, "no vengo a suplantar a su madre". Por muchas conversaciones que mantengan, Ascensión nunca confiará en Natalia.