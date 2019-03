AVANCE CAPÍTULO 1.080

Pelayo no quiere que Fuen se vaya a vivir al pueblo y la tía de Henar piensa que nada le retiene, ya que Pelayo no se ha molestado en discutir para intentar hacer que se quede en Madrid. Asimismo, Pelayo guarda un as bajo la manga, le confesará todo su amor antes de marchar. ¿Le pedirá matrimonio Pelayo a Fuen?