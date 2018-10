Amar es para siempre

AVANCE CAPÍTULO 1472

Gabriel no va a dejar que su madre manche la imagen de Natalia y le acusen de un robo que ella no cometió. Natalia no sabe cómo demostrar que Ascensión le tendió una trampa, pero Gabriel lo tiene claro y está decidido a llamar a la policía. La actitud de Natalia cambia por completo, si la policía empieza a investigar podrían descubrir su verdadera identidad y desvelárselo todo a Gabriel.