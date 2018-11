AVANCE CAPÍTULO 1477

Las peticiones de Jesús de un aumento de sueldo a todos los trabajadores no fueron del agrado de Gabriel. Éste ya le dijo que no era posible en este momento subir el sueldo a ningún empleado. Jesús no se queda de brazos cruzados y convoca una huelga, pero Gabriel no va a consentirlo y toma decisiones drásticas.