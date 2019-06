Celebramos el final de 'Allí abajo' reviviendo sus mejores momentos ¡vota por tu favorito!

14

'Las chochetes sin fronteras' de camino al norte

Las vecinas no dejan de pensar en sus chicarrones del norte. Piedad está en un sinvivir al no tener noticias de Koldo pero Merche ha encontrado una solución: "Si Mahoma no va a la montaña, la montaña tendrá que ir a Mahoma" . Dicho y hecho, Luci, Piedad y Merche ponen rumbo al norte en busca y captura de sus vascos.