MOMENTOS CAPÍTULO 7 ‘SANGRE AZUL, SANGRE ROJA’

El arrepentimiento ha seguido a la locura, y Gotzone ha devuelto al niño a la guardería. Carmen e Iñaki no se imaginan su vida sin él, y por fin pueden respirar tranquilos. La reacción de Gotzone ha sido de lo más cobarde: hacer como si no hubiera pasado nada. Pero esto no se queda aquí, ¿qué le tendrán que decir Iñaki y Carmen?