La tensa conversación de Alba con la teniente Giner: "Querría verlos muertos"

A la teniente no le cuadra lo que está sucediendo, no da nada por sentado y quiere saber si ha recordado algo desde la noche de la violación. No comprende por qué no quiere colaborar.

"No lo entiendes, ni tú ni nadie", le recrimina Alba.

¡Vuelve a ver los primeros capítulos en ATRESplayer y ATRESplayer PREMIUM!