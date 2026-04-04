Tener un accidente en el extranjero: ¿cuánto cuesta un día en la UCI según el país?

Tener un accidente fuera de España puede convertirse en un problema no solo físico, sino también económico. Dependiendo de la gravedad, los seguros contratados pueden no cubrir las intervenciones necesarias, por lo que un día hospitalizado puede llegar a costar miles de euros.

El último caso conocido en España es el de José Pascual, un joven de 35 años que, tras sufrir un accidente de moto en Tailandia, lleva más de quince días ingresado en la UCI. Tras varias intervenciones y una amputación de pierna, su familia lleva gastados más de 54.000 euros.

En Tailandia, un día en la UCI cuesta alrededor de 4.000 euros al día, mientras que en otros países como México cuesta algo menos, entre 1.000 y 3.000 euros.

Los casos más caros son los de Japón, entre los 2000 y los 8000 euros y el de Estados Unidos, que puede ir desde los 5.000 hasta los 15.000 euros. ¡Toda la información, en el vídeo de arriba!