ANTE MILES DE PERSONAS
Aitana confiesa en el concierto de Rosalía por qué rompió con Sebastián Yatra: "Yo infiel no quiero que me sean"
Aitana ha hablado con Rosalía en su último concierto sobre su relación con Sebastián Yatra y los motivos de su ruptura, asegurando que el cantante reconocía que no podía serle fiel.
Publicidad
Rosalía ha ofrecido su tercer concierto en Madrid este Viernes Santo y, repitiendo lo que hizo en las dos anteriores citas, subió al escenario a una celebridad para confesarse y hacer terapia ante su público.
Si el primer día fue Esty Quesada (Soy una pringada) y el segundo, la cantante Metrika, la tercera invitada ha sido Aitana Ocaña, que ha sorprendido a todos con sus declaraciones.
La cantante ha hablado alto y claro sobre los motivos de su ruptura con Sebastián Yatra, aunque sin mencionarle, pero dando las suficientes pistas como para apuntar a su nombre.
"Yo he estado con mucha gente. Con deportistas, con actores, con cantantes... Con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada, entonces los necesito", ha dicho tirando de ironía Aitana en el Movistar Arena.
"Hay uno en especial que tengo que contarte. Te voy a ser sincera... Fue muy bueno, malo no fue. Pero llegó un punto en que dije: 'No sé que está pasando'. Todo iba muy bien. Enamoramiento fuerte-normal, tampoco una locura. Pero es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó. Un año, no más de un año", puso en contexto la artista ante Rosalía.
"Me lo dijo, me dijo: '¿Es que sabes lo que pasa? Que a partir del año, yo puedo llegar a ser infiel'", reveló Aitana ante la sorpresa de Rosalía y los gritos del público.
"Bueno, por lo menos es sincero", sugirió Rosalía. "Pues ya está, lo dejamos. Yo infiel no quiero que me sean", argumentó Aitana. "Él sabía que él mismo tiene caducidad", le respondió Rosalía.
"El problema es que a veces vuelves a caer en una cosa que tú dices: 'Si es que esto ya no tiene nada'. Pero lo intentas", confesó Aitana sobre la comentada segunda oportunidad que le dio.
"Y salieron estas declaraciones", recordó Aitana, refiriéndose a las que Yatra hizo en el podcast de Vicky Martin Berrocal.
"¿Qué declaraciones? Creo que era cantante...", ha señalado la cantante catalana, fingiendo no saber a qué se refería Aitana. "Cuando salió todo eso me quedé un poco triste, un poco como 'qué vergüenza'", ha comentado la intérprete de Mon Amour.
"¿Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí? ¡Lo sabía! Tengo que confesar otra cosa aquí. Me pidió disculpas y no se lo perdoné", ha dicho Rosalía, respondiendo Aitana que "tú fuiste mucho más inteligente que yo".
"Si en el primer año había problemas, ahí no es, hermana. Pero tú te ves muy feliz y muy guapa y muy radiante", ha terminado declarando Rosalía a Aitana, feliz actualmente con su relación con Plex.
Publicidad