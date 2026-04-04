Shiloh, la hija de Angelina Jolie, es un calco de la actriz a sus 19 años: así luce en su nuevo trabajo

La lista de nepo babies que guardan grandes parecidos a sus padres es amplia, pero el caso de Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, es impactante.

Angelina Jolie junto a su hija Shiloh | Getty

La joven, que fue noticia cuando se quitó el apellido Pitt, ha reaparecido en el avance de un videoclip en el que aparecerá como bailarina y todo el mundo se ha fijado en el asombroso parecido con su madre. Si bien siempre ha recordado físicamente a la actriz, ahora es un calco a sus 19 años.

Shiloh ha participado en el tema de Dayoung, What's a Girl to Do y en el cli aparece con el cabello peinado hacia atrás, luciendo una blusa marrón de encaje y pendientes de aro así como en una secuencia de baile de esta canción que se lanza el 7 de abril.

Shiloh Jolie en el videoclip de la canción What's a Girl to Do | Starship Entertainment/YouTube

Uno de los detalles más sorprendentes es que la joven aparentemente pasó el casting sin que supieran que era hija de las estrellas de cine.

"Realizamos una audición abierta en Estados Unidos para seleccionar a los intérpretes para el vídeo musical de Dayoung. Entre los participantes se encontraban varios artistas afiliados a un grupo de baile llamado Culture", dijo un representante de Starship Entertainment al periódico Maeil Business Newspaper Star Today, según People.

"Shiloh fue seleccionada en la ronda final y terminó participando en el videoclip de Dayoung. Incluso después de la grabación, no teníamos ni idea de que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, y nos enteramos por casualidad hace muy poco", añadió.