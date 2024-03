Pepi Valladares asegura que Agustín Pantoja ha traicionado a Isabel Pantoja: "No ha trabajado en su vida"

Pepi Valladares es una de las personas que mejor conoce a Isabel Pantoja. Ella fue su asistenta doméstica y hasta el año 2009 vivió en Cantora. Fue testigo de las glorias de la artista pero también de su bajada a los infiernos.

Y es que estuvo presente en la detención de la artista por el caso Malaya, la protegió y hasta ha asegurado haber cometido ilegalidades por ayudar a la cantante. Tiempo después, sin embargo, cambió su percepción y pasó de protectora a verdugo.

En 'Y ahora Sonsoles', hemos hablado con ella y ha asegurado que nunca quiso ser pública, sino que fue organizado por Isabel Pantoja. Pepi ha asegurado que ella ha visto a Mariló en conciertos con su madre y, después, empezó a ir sola.

Eso sí, la exasistenta cree que ya no es una simple fan, sino que es algo más y prueba de ello es que Agustín Pantoja no aparece. Eso sí, el hermano de la tonadillera, ha contado Beatriz Miranda, no ha aprobado esta relación de amistad. "No aprueba ninguna amistad en la que vea a Isabel feliz", ha dicho Pepi.

Además, Pepi Valladares ha contado que él es la única familia que tiene y que en alguna ocasión ha llegado a traicionar a Isabel Pantoja. "Ese señor no ha trabajado en su vida", ha dicho.