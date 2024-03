Paco Canut, sobre la relación de Isabel Pantoja con sus fans: "Hay que 'ofrendar' cosas para estar cerca de ella"

Dos días después de las imágenes de Isabel Pantoja paseando por Córdoba con su amiga Mariló, la amiga de la tonadillera se encuentra completamente sobrepasada por el foco mediático que hay sobre su persona.

Tanto que, como adelantamos en ‘Y ahora Sonsoles’, ha decidido emitir un comunicado en el que advierte de que, si se provoca algún daño tanto a ella como a su familia, no dudará en emprender acciones legales.

Y es que, tras su irrupción en la esfera mediática, multitud de imágenes de Isabel Pantoja que antes habían pasado desapercibidas cobran importancia. Mariló estaba a su lado cuando salía de los hoteles tras sus actuaciones, en los conciertos y la imagen que ya conocemos todos, paseando por Córdoba.

"A ver cuánto dura esta amistad"

Se trata de una amistad férrea. Sin embargo, el lugar que ocupa Mariló en la vida de Isabel ya ha sido ocupado por mujeres que han salido mal paradas como Celeste, la expresidenta de su club de fans o Loli, la quiosquera que perdió su amistad con la tonadillera tras realizarle un cuantioso préstamo.

En ‘Y ahora Sonsoles’ hemos conocido un nuevo testimonio que afirma que ser amigo de Isabel Pantoja pasa factura. “A raíz de Isabel Pantoja he tenido que acudir a un psicólogo. Yo he llorado lo que sabe Dios. Yo no quiero saber nada de ella, creía que era una buena persona, pero me equivoqué”, ha dicho.

Para saber más acerca de este lado de la tonadillera, hemos hablado con Paco Canut, que fue miembro del club de fans oficial de la artista.

El admirador ha asegurado que, hasta que ella le interese, puede ser la mejor amiga del mundo. "A ver cuánto dura esta amistad", ha dicho. Además, cree que no se equivoca cuando dice que puede durar poco su relación con Mariló.

"Nadie dura mucho tiempo al lado de Isabel", ha dejado claro Paco, que durante unos años no vio a Mariló y cree que ha sido ahora cuando la han retomado.

Desde que ha empezado a ir a Córdoba, ha dicho el fan, ella sabe cuándo hay prensa y cuándo no y que ella se ha hospedado muchas veces en la ciudad con Mariló.

Para acercarse a Isabel Pantoja, "dar ofrendas" sirve para poder pasar tiempo con ella, ha confirmado Paco, e incluso por parte del club de fans se han hecho ofrendas que ni él se creía. "Se daban dinero para cosas que no se veían", ha dicho, algo que para él era un método de presión.

Paco decidió irse del club de fans porque tuvo un conflicto con Celeste, presidenta del club de Madrid, ya que ella empezó a hablar mal de ella a sus espaldas, según ha dicho.