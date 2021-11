La novena edición de ‘Tu cara me suena’ ha arrancado con la actuación de Agoney, una noticia que ha revolucionado a nuestro público en el plató.

El jurado también estaba deseando ver la imitación del primer concursante que se ha metido en la piel de The Weeknd para cantar ‘Blinding lights’.

“Lo de cantar para mí no es ningún problema”, aseguraba Agoney, pero se lamentaba porque no llevaba muy bien lo de actuar antes de viajar a la Antigua Roma porque para él “el plató de ‘Tu cara me suena’ es como un coliseo” y él, un gladiador.

El cantante, además, confesaba antes de saltar al escenario no ser nada competitivo, pero… ¿cómo habrá llevado las valoraciones del jurado?