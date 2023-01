Nerea Rodríguez hace brillar a Miguel Lago con el glamour de Dolly Parton y Kenny Rogers

Tras dos duetos de alto voltaje para comenzar la gala especial de Reyes, Nerea Rodríguez y Miguel Lago han conseguido poner el punto de glamour en ‘Tu cara me suena’. Han imitado a Dolly Parton y Kenny Rogers de una forma brillante con su inolvidable ‘Islands in the stream’.

Nerea, finalista de la octava temporada del programa, ha sido con su espectacular voz la mejor acompañante que podía tener Miguel en su debut en este plató. El estreno del monologuista como imitador ha tenido mucho mérito y, sin duda, ya aspira a convertirse en futuro concursante. ¡Hasta Àngel Llàcer le ha colgado el cartel que lo acredita!

El jurado ha valorado después la magia que han logrado transmitir al público. Sin duda, es la actuación más elegante de la noche. ¡Revívela en el vídeo!