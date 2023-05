Así queda el ranking de concursantes tras la séptima gala de ‘Tu cara me suena 10’

¡La clasificación no puede estar más emocionante! Tras la séptima gala, esta décima edición de ‘Tu cara me suena’ está que arde. De hecho, la noche ha vuelto a dejar un emocionantísimo empate: entre Jadel como Frank Sinatra, el mejor para el jurado, y Andrea Guasch como Ariana Grande, ganadora finalmente por ser la más votada por el público. Su número con Famous, que ha sido The Weeknd en un dueto espectacular, ha enamorado a todos.

De esta forma, Jadel se mantiene como líder de la clasificación general y consigue despegarse de Miriam Rodríguez, que ha estado sensacional como Tini. Andrea les pisa los talones a los dos en el podio.