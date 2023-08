“Os quiero”: El emotivo mensaje de Cristina Pedroche a sus compañeros

“Me tatúo tu nombre si la aciertas”, le ha asegurado Miguel a Agustín Jiménez. Su nueva palabra de ‘Password’ no era sencilla en un primer intento: ‘zapear’. Por eso, el cómico no ha logrado sacarla con la pista de “capear’ del concursante: “Me he quedado en blanco”.

Quien lo ha lamentado especialmente es Cristina Pedroche: “No lo sabe, no me lo creo”. Esta reacción ha llamado la atención de Carlos Latre, que ha intentado con picardía obtener una pista extra. “A mí me suena un poquito…”, reconocía, la presentadora.

Cuando Silvia le ha dicho al imitador la pista “mando”, él ya ha bromeado: “A ver si lo ‘zé’”. Ya tenía claro que la respuesta es ‘zapear’. Cristina ha aprovechado para mandar un mensaje a todos sus compañeros de ‘Zapeando’, programa de La Sexta: “Os quiero”. ¡Qué bonito momento!