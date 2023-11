Joakim pone patas arriba el plató de La Voz: “Vas a llegar muy lejos”

Tras la actuación tan impresionante de Bárbara Calipso, Joakim ha sido el siguiente talent del equipo de Antonio Orozco en subirse al escenario de La Voz.

El artista se ha enfrentado a los Asaltos con Human, una canción con la que ha puesto patas arriba todo plató. Antonio Orozco y Nathy Peluso le han dado la enhorabuena por la gran interpretación que ha hecho.

Joakim ha conseguido una versión muy original de la canción y hacerla suya: “Vas a llegar muy lejos”, le ha dicho el coach.

Luis Fonsi también ha querido felicitar al talent: “Yo no conocía esta canción, pero no la quiero conocer de otra manera, me quedo con esta versión”, ha confesado.

¡Qué barbaridad! ¿Será Joakim elegido por Antonio Orozco para los Directos de La Voz? El coach y su asesora lo tienen cada vez mucho más complicado para elegir a uno de sus talents.