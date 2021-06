“Aquí hay robo”: Dayron Jiménez silencia el plató con un fandango dedicado a su padre en 'La Voz Kids'

Después de la increíble batalla que acababa de protagonizar y tras no haber sido elegido por David Bisbal para la próxima fase, Dayron Jiménez ha querido dedicarle un fandango a su padre que se encontraba entre el público.

Esta impresionante intervención del talent, no solo ha emocionado a su padre, que no ha podido contener las lágrimas, sino que ha dejado a todos de piedra. Tanto que incluso el artista almeriense, aunque no se ha decantado por él, ha afirmado: "Aquí hay robo". ¡Y finalmente así ha sido!