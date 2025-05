¡Edurne, primera superbloqueada de la edición!: “Ha sido un error del primer día”

La Voz Kids ha comenzado por todo lo alto. Tras una actuación estelar de los cuatro coaches, que han hecho vibrar el plató, llegaba el momento de escuchar a los talents.

Lucía ha sido la primera artista en subirse al escenario y tras cantar ‘Maybe this time’ de Lizza Minnelli se ha llevado el primer pleno de la temporada.

Lola Índigo fue la primera en girar su silla, y por tanto ha sido la primera en hablar. Mientras la bailarina daba su discurso, Bisbal ha pulsado el botón de superbloqueo contra Edurne. ¡Menuda novatada!

El coach almeriense ha intentado justificarse: “Te juro que ha sido un error del primer día”, le confesaba a Edurne.

La artista, que se estrena este año como coach de La Voz Kids, no se ha creido que Bisbal haya pulsado el botón sin querer: “La mítica excusa... no me has dejado ni hablar”, apuntaba.

¡Así ha sido el primer superbloqueo de la edición!