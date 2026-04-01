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Mejores Momentos | 1 de abril

“Ahora tienes que valorar qué hacer”: Gema se planta con 675€ sin buscar la letra oculta

La concursante no ha sucumbido a la presión del público y ha resuelto el panel sin ir a por el ‘super comodín’.

“Ahora tienes que valorar qué hacer”: Gema se planta con 675€ sin buscar la letra oculta

Gema se planta con 675€ sin buscar la letra oculta

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Adrián Moreno
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Gema ha realizado muy buenas tiradas durante el panel de la letra oculta, como el propio Jorge Fernández le ha hecho saber cuándo la concursante albaceteña ha caído en el gajo de los 100€, que estaba repetido en tres ocasiones.

La concursante del atril rojo se ha posicionado con 675€, pero sin descubrir cuál era la letra oculta. Gema, que tenía clara la presión que estaba recibiendo desde casa por parte de su novia, ha decidido resolver el panel sin seguir tirando.

Al resolverlo, se ha girado hacia el público señalando que la culpa de que resolviera el panel había sido de las chicas del público, a las que ha sumado unos cuántos años llamándolas señoras.

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