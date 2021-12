Las 21 mejores recetas del año de Karlos Arguiñano

‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ nos ha acompañado durante todo el 2021 y nos ha regalado las recetas de los platos más deliciosos. Ahora que el año está a punto de terminar y nos preparamos para darle la bienvenida al 2022, dejamos una recopilación con las 21 mejores recetas de esta temporada.

Bacalao dorado en salsa

Una de las recetas estrella de este año ha sido el bacalao dorado con ensalada, un plato de aprovechamiento portugués con el que Karlos Arguiñano batía récords de audiencia en febrero: un 17,7% de cuota de pantalla y 1.200.000 espectadores. Esta receta tan popular en Portugal la envió Tomasa Bonillo y Karlos Arguiñano nos explicaba paso a paso cómo conseguir este delicioso plato en nuestras casas.

El bizcocho más sencillo en 2 minutos

El cocinero nos da las claves para introducirnos en el mundo de la repostería de una manera sencilla. En el caso de este bizcocho, fue su hermana, Eva Arguiñano la que nos dio los consejos para elaborar un bizcocho en 2 minutos. Una base que es primordial en el mundo de los reposteros y que podrás rellenar del sabor que quieras. Solo necesitas ganas y un par de minutos para preparar esta masa de bizcocho, perfecto para los principiantes.

Receta fácil de tarta de la abuela

Siguiendo con recetas para los más golosos, esta tarta de la abuela no te llevará más de 15 minutos de elaboración. Una base de hojaldre coronado con manzanas y untado en mermelada de albaricoque que no te costará mucho trabajo y que a todo el mundo le encanta. Una receta muy sencilla para los días en los que se antoja un dulce. Un delicioso postre con una sencilla receta paso a paso. Así es la tarta de la abuela de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

Berenjenas rellenas para triunfar

No hay programa de Karlos Arguiñano en el que no se aprenda algo nuevo. Con esta receta de berenjenas rellenas aprendíamos que, a diferencia de otras verduras, esta no se puede consumir en crudo. Arguiñano nos enseña con este plato cuánto tiempo tienen que hervir las berenjenas para que las podamos rellenar fácilmente, en este caso, con pavo y bechamel de queso azul. Disfruta de la receta de Berenjenas rellenas con la que triunfarás en la cocina.

Tarta de queso de La Viña

Todo un cásico en la repostería española. Las tartas de queso son todo un mundo y a cada uno le gustan de una forma. Pero, sin ninguna duda, es muy difícil encontrar a alguien que no le guste la de La Viña. Eva Arguiñano nos explicaba paso a paso esta receta clásica de repostería, para que todos podamos conseguir en nuestras casas una deliciosa tarta de queso con muy pocos ingredientes y de una forma muy sencilla. ¡El truco es dejarla reposar!

Mini torrijas de Semana Santa

Arguiñano siempre se las ingenia para traernos nuevas versiones de las recetas más tradicionales. En este caso, unas torrijas típicas de Semana Santa elaboradas con pan de hamburguesa y leche condensada. El cocinero aseguraba que esta receta es “un éxito garantizado” y, aunque en España este plato sea típico de Semana Santa, estas torrijas no fallan en cualquier época del año. Descubre la reinterpretación de este clásico de la repostería en Semana Santa con estas mini torrijas.

Conejo al ajillo

El conejo forma parte de la dieta mediterránea desde hace muchísimo tiempo. Es una carne suave, tierna y, además, es barata y fácil de cocinar.

Karlos Arguiñano nos trajo la receta paso a paso para elaborar un conejo al ajillo delicioso. Como siempre, nos dejaba con los mejores trucos para poder sacarle el máximo partido a los alimentos. Con esta plato, nos dejaba la clave ”para que el conejo salga riquísimo”.

Huevos rellenos de jamón

Siguiendo la línea de recetas sencillas y para todos los bolsillos, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' nos trajo estos huevos rellenos de jamón. Los ingredientes son tan sencillos, que Arguiñano aseguraba que “no tendrás ni que ir a comprar”. Además de ser una receta deliciosa, si te sobra parte de la masa, podrás aprovechar para hacer otros platos como croquetas.

Calabacín con jamón y queso

Muchas de las recetas de ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ son perfectas para cocinar después de los excesos de estas fiestas navideñas. Este sencillo calabacín con jamón y queso es muy sano y además, muy barato. Es tan sencilla como rellenar unas finas láminas de calabacín con una crema de queso cocinada junto a un rehogado de jamón. ¡Delicioso!

Huevos gratinados con patata y queso

El huevo es uno de los alimentos más comunes en nuestra dieta y con esta receta Arguiñano nos traía una nueva forma de cocinarlos.

Un plato muy sencillo con ingredientes que le gustan a todo el mundo y perfecto para toda la familia. Huevos escalfados y pasados por el horno, coronados con un exquisito puré de patata, queso rallado gratinado y jamón. Una receta que no te llevará demasiado tiempo y con la que tendrás un resultado delicioso.

Tarta de San Marcos

Eva Arguiñano nos enseñaba a preparar una de las tartas con más historia de España. Una receta que lleva entre nosotros desde el siglo XII, la tarta de San Marcos.

La base de esta deliciosa tarta es un bizcocho muy sencillo que cualquiera puede hacer en su casa. Después se baña en almíbar, se rellena con nata y se cubre con crema de yema. ¡Perfecta para los más golosos!

Pastel de verduras

En la cocina de aprovechamiento de Karlos Arguiñano os proponemos otro plato plato con el que vamos a poder utilizar los alimentos que tengamos en la nevera, es este pastel de verduras.

Arguiñano lo elaboró con calabacín, brócoli y zanahoria, pero explicaba que puedes elegir cualquier verdura y adaptarla a tus gustos o a lo que ya tengas en casa. Un plato delicioso de cocina de aprovechamiento que demostrará que las verduras no son para nada aburridas y que, además, es muy barato.

Langostinos al horno con ajo y perejil

Una receta perfecta para estas fiestas o para cualquier celebración en familia. Una elaboración muy sencilla y con un resultado delicioso para incluir en el menú de cualquier evento. Se elabora con ingredientes muy simples que todos tenemos en casa y, si quieres ahorrar un poco, Arguiñano recomienda comprar los langostinos congelados.

Además de este delicioso plato de Langostinos al horno con ajo y perejil, el cocinero te enseña a pelar correctamente los langostinos.

Patatas a la importancia con setas

Las patatas a la importancia son un plato muy popular que se prepara en España desde hace cientos de años. Arguiñano trae una nueva versión para conseguir darle un toque diferente y les añade setas. Con una receta tan sencilla y fácil de elaborar, además de barata, el cocinero aseguraba que “el resultado no falla”.

Txipirones rellenos en su tinta

Con esta receta, Arguiñano aseguraba que no sólo ibas a poder ganar un concurso, ¡también a la suegra! Una receta muy sencilla pero con un resultado muy sabroso que los amantes del pescado agradecerán.

Los txipirones rellenos de verduras, jamón, sus propios tentáculos y huevo cocido son una auténtica delicia que, acompañada de la salsa en su tinta y una guarnición, te harán triunfar.

Ensalada alemana de patata

Una receta que “nos gusta a todos” perfecta para cocinar los días en los que no se te ocurre nada. Es un plato muy sencillo que cualquiera puede hacer, pues solo tiene un truco: cocer muy bien las patatas. Disfruta de esta receta de Ensalada alemana de patata.

Salmón en salsa verde

El salmón en salsa verde de Karlos Arguiñano es un plato muy sencillo y muy sabroso. Una idea perfecta para los días en los que nos queremos cuidar más, pero sin tener que renunciar a un palto lleno de sabor. Este salmón acompañado con salsa verde, espárragos y huevos de codorniz es una auténtica delicia, además de ser muy sano y nutritivo.

Potaje de garbanzos con relleno

Este potaje de garbanzos con relleno es un plato tradicional perfecto para los días de más frío. A diferencia de lo que pueda parecer por su resultado, es muy sencillo de elaborar y requiere poco trabajo. Un exquisito plato de cuchara que puedes elaborar en la olla exprés y que te aportará mucha energía para continuar con tu día.

Pimientos verdes rellenos de tortilla de patata

Hay alimentos que están buenos, pero que combinados son una auténtica delicia. Es el caso de los pimientos verdes y la tortilla de patata. Karlos Arguiñano trajo a su cocina una receta perfecta para fusionar estos dos alimentos los Pimientos verdes rellenos de tortilla de patata. Puede que sea un poco más laborioso que otros platos, pero con paciencia y una cucharita de café conseguirás rellenar los pimientos de tortilla y tener un resultado increíble.

Albóndigas gratinadas

Uno de los platos preferidos de Karlos Arguiñano. Unas deliciosas albóndigas que para terminar se meten al horno. Para este toque final, las albóndigas se gratinan con una velouté, una salsa parecida a la bechamel pero que se elabora con caldo en lugar de leche. Un plato perfecto para toda la familia.

Lasaña boloñesa

La lasaña boloñesa de Karlos Arguiñano es “de campeonato mundial”. Esta pasta es una receta que todo el mundo conoce, pero nuestro cocinero se encarga de darle un toque distinto para que sea deliciosa.

Arguiñano le añade a la carne picada champiñones, panceta y salchichón y, cocinada a fuego lento durante un buen rato junto al tomate, nos deja como resultado un exquisito plato de tradición italiana.