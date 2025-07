¡Espectacular! Manuel protagoniza una inolvidable versión de El Rey León en La Voz Kids

Manuel Pato, el tercer semifinalista del equipo de Edurne, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la Semifinal de La Voz Kids. El joven talent ha interpretado ‘Es la noche del amor’, la inolvidable canción de El Rey León, originalmente interpretada por Elton John, y ha hecho que las emociones se disparen en el plató.

Desde los primeros compases, Manuel desplegó toda su sensibilidad, presencia y técnica. Su voz, cálida y firme, envolvió el escenario, y al terminar, los cuatro coaches y el público se pusieron en pie para ovacionarlo.

Edurne, su coach, no pudo contener la emoción: “Me has puesto los pelos de punta todo el rato”, confesó. Y añadió, visiblemente impresionada: “Tienes un vozarrón y no me creo que tengas 15 años. Eres espectacular”.

David Bisbal también quiso reconocer el momentazo: “Son canciones espectaculares, y ha cantado muy bonito”, señaló con una sonrisa.

Manuel no solo cantó una canción mítica del cine. Le dio una nueva vida, la hizo suya y emocionó a todos. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!