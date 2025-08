El vínculo desconocido de Carlos Marín, barítono de Il Divo, con el ocultismo: "Sus visiones nunca fallaban"

Carlos Marín, barítono del cuarteto Il Divo, ha vuelto al foco de la polémica cuatro años después de su muerte. Esta vez, ha sido Sofía Vigiola, una mexicana que estuvo con él durante sus últimos años, quien ha hecho estallar el debate.

Esta carga contra Geraldine Larrosa por adueñarse de la etiqueta de viuda del cantante, asegurando que, después de tener una hija con otro hombre y divorciarse de Carlos Marín, no podía considerarse su viuda.

Sofía, también conocida como 'La bruja verde', compartió con Carlos su última etapa de vida, conociendo sus grandes pasiones y sus secretos jamás contados. Uno de ellos: su pasión por el ocultismo. "Nos encantaba", señala.

Según nos cuenta, Carlos solía tener visiones sobre acontecimientos naturales, como terremotos o tsunamis que podían ocurrir. "Las visiones de Carlos nunca fallaban, aunque a veces eran aterradoras, él sabía como transformarlas", asegura la mexicana.

La que fue expareja de Carlos asegura que el barítono heredó este don de su abuela. Juntos, sentían una especial atracción hacia lo espiritual: "Yo de toda la vida he visto gente muerta y me he podido despedir de Carlos dos veces".

Hoy, conocemos una nueva faceta de Carlos Marín. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado Sofía Vigiola!