Jaime de los Santos sobre la dimisión del comisionado: "Hay quien dice que todo estaría relacionado con un familiar que hizo posible este entramado"

En la madrugada de este jueves se conocía la noticia de la dimisión del comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel. Una noticia que ha llegaba tras la polémica por la presunta falsificación de su título universitario, y que no ha dejado indiferente a nadie.

"No sé cómo una persona que no cumple con los requisitos, acceda a la función pública"

Esta dimisión ha sido comentada en el plató de Espejo Público por el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien ha reconocido: "El problema es que no sé cómo una persona que no cumple con los requisitos, acceda a la función pública que está perfectamente acotada, y que cualquiera de nosotros si quisiéramos acceder tendríamos que hacer una serie de exámenes para presentarnos a esa plaza".

"Va a devolver a los valencianos todo lo que percibió como funcionario"

Jaime de Los Santos ha confesado que toda esta trama "estaría relacionada con un familiar que hizo posible todo este entramado, sería el padre de su mujer". El político cree que si esto lo hubiese hecho un médico o un abogado, no solamente "se le estaría juzgando de intrusismo" sino que se le estarían reclamando de vuelta todos los monumentos que hubieran recibido. "Este señor va a devolver a los valencianos lo que percibió como funcionario cuando no tenía que serlo", ha recalcado el colaborador.

"La señora Morant es una pésima Ministra de Universidades"

Tras la decisión de dimitir del comisionado por la DANA, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha defendido el trabajo de José María Ángel, cree que la decisión de dimitir "le honra", a lo que Jaime de los Santos ha respondido: "Que la señora Morant aúpe a esta persona cuando se le ha pillado falsificando un documento público, a mí me demuestra que la señora no es una buena Secretaria General del PSPV y desde luego es una pésima Ministra de Universidades".

"Tomémonos lo público en serio"

A la pregunta de Lorena García de si la dimisión de Noelia Núñez hace unos días ha sido el detonante para destapar esta nueva trama de falsificación de currículums, el colaborador de Espejo Público ha contestado: "Yo he hablado con Noelia porque me preocupaba Noelia, la persona, y le he ofrecido mi cariño para que en un trance tan complejo no se sintiera sola. Una cosa es acompañar al compañero y al amigo en el plano personal, y otra es hacer una declaración pública como secretaria y ministra de universidades, diciendo que este señor es el inventor de la pólvora. Hablemos en serio, tomémonos lo público en serio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.