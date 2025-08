Eduardo Rubiño, sobre la imputación de Leire Díez: "El olor a cloaca apesta"

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha imputado este jueves a la fontanera del PSOE Leire Díez por cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales. El juez dice que puede encajar en el tráfico de influencias por la venta de influencias reales o presuntas, y también en el delito de cohecho por ofrecer gratuitamente beneficios sin tener ella el poder de ofrecerlos. Tendrá que declarar el próximo 11 de noviembre ante el juez

Los audios de Leire Díez

Hace unos días, Leire Díez era protagonista de unos audios en los que ofrecía favores judiciales a cambio de información que comprometía a la UCO, y días después salía a la luz otro audio en el que reconocía que era una 'fontanera del PSOE'. Unos audios que han sido comentados en el plató de Espejo Público y han sido objeto de debate entre los colaboradores.

"No hay duda de que Leire trabajaba para Santos Cerdán"

Elisa Beni considera que Leire Díez ha intentado "convencernos" de que trabajaba como una periodista de investigación, y cree que no hay "ninguna duda de que Leire trabajaba para Santos Cerdán". Por su parte, Pilar Velasco ha reconocido en Espejo Público que: "Me parece gravísimo que una militante del PSOE estuviera buscando información sobre cuerpos de seguridad del Estado para dársela a un secretario de organización del partido de gobierno, para vete tú a saber qué".

"Pertenezco a un partido que en 10 año no hemos tenido ni un solo caso de corrupción".

El portavoz adjunto de Más Madrid no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar esta situación, y reaccionado en Espejo Público: "Desde luego que el olor a cloaca apesta. Yo me pregunto por qué el bipartidismo siempre tropieza con la misma piedra en este país. Me parece algo para reflexionar, creo que hay un problema estructural en los dos grandes partidos. El caso de Leire Díez es un caso condenable. Yo pertenezco a un partido que en 10 año no hemos tenido ni un solo caso de corrupción".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.