Un policía de 42 años, a punto de morir por coronavirus:"Cuando despiertas piensas que todos pueden estar muertos"

Este policía nacional que forma parte del cuerpo de escoltas ha estado 30 días hospitalizado, 15 de ellos intubado en la UCI. Cree que fue un compañero que era positivo asintomático quien le contagió la enfermedad. Él era de los que pensaban que con él el COVID-19 no iba. Su edad y forma física hicieron que se descartara como grupo de riesgo pero, tal y como él reconoce, casi no lo cuenta.

Señala que una de las cosas más duras que ha pasado es el estar solo. "Reconoces a la gente por los ojos y emocionalmente es complicado porque te sientes culpable al dejar a tu familia sola y hacerles pasar por ese trance. Cuando despiertas después de estar dormido piensas que pueden estar muertos, que todo ha cambiado", lamenta.

Estuvo más de 9 días en casa con 40,4 grados de fiebre hasta que ya no puedo más. Cuando llegó al hospital ingresó directamente en la UCI. "Esto no me ha matado porque los médicos han trabajado mucho", señala.

Ahora ha perdido 35 kilos y cuenta que cada diez metros caminados necesita sentarse porque se fatiga pero está deseando recuperarse totalmente para volver al trabajo.

