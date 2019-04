Un bombero a Fran Rivera: "Mientras nosotros hacemos lo posible por salvar a una persona, vosotros os limitáis a rematar la jugada"

Fran Rivera se enfrenta en un debate al bombero que le escribió una carta indignado tras hablar sobre la heroicidad de los toreros y bomberos. El torero defiende que los que fueron sus compañeros de profesión son personas que nacen con el sueño de desarrollar "lo que llevan dentro" y que arriesgan su vida.

"El toro es el único animal que lucha y que puede salvar la vida", responde. "Los bomberos son héroes, no me comparo con ellos, pero también considero héroes a los toreros porque veo lo que hacen y para mí lo son", apunta.

Durante el debate entre Fran Rivera y 'Charcu', el bombero que le dirigió una carta, el torero asegura que él sí cree que los bomberos sean héroes pero considera una "desfachatez" que él tenga que indicarle "a quién puede considerar un héroe o no".

En la carta enviada por 'Charcu', expone su punto de vista ante la profesión de Rivera. "Nuestro trabajo es ayudar, no torturar. No nos vanagloriamos ni auto-piropeamos, no necesitamos justificarnos, al contrario que tú y tu colectivo insensible y maltratador."

En programas anteriores, Fran acudió al plató de Espejo Público y cuestionó la higiene de los antitaurinos. Ante su comentario, 'Charcu' aprovechó la celebración del Día de la Madre para contestarle en la carta: "Ella preferiría haber comido con su hijo, pero me limitaré a hacer un poco de ejercicio y si al acabar no me ducho, no será por guarro, será porque ha sonado la sirena."

"Mientras nosotros hacemos lo posible por salvar a una persona, vosotros os limitáis a rematar la jugada", concluye el bombero.