BOICOT A FRAN RIVERA

"Los toreros tenemos que aguantar todo tipo de insultos", con esta frase ha contestado Fran Rivera a las acusaciones que vivió en las redes sociales. Habla no solo de los propios toreros sino también de los aficionados a ir a las plazas. Recuerda como se le deseó la muerte de su hija y dice no arrepentirse de lo dicho en el plató de 'Espejo Público'. Reitera que los antitaurinos deben ducharse y no piensa pedir perdón por lo dicho.