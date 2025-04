Susana Díaz, sobre quienes la apoyaron frente a Pedro Sánchez: "Acabaron todos bien colocados"

El viaje oficial del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está generando bastante controversia. La periodista Ainhoa Martínez apuntaba que esta visita de Estado se comenzó a preparar hace mucho tiempo, no es algo improvisado. Igual de cierto, que el momento no parece el más oportuno. Las crecientes tensiones internacionales entre el gigante asiático y Estados Unidos, originadas por la guerra comercial iniciada por Donald Trump y sus famosos aranceles, han puesto a España en el foco.

¿Quién marca la política internacional española?

Los rumores que señalan a José Luis Rodríguez Zapatero como artífice de esta visita de Sánchez a China han sido desmentidos por el entorno del expresidente. Sin embargo las dudas siguen presentes. La periodista Elisa Beni enumeraba otras participaciones de Zapatero como facilitador, como en las negociaciones con Junts per Catalunya, o en las relaciones con Venezuela, y expresaba lo siguiente: "Me parece bien que Trump no nos marque la política exterior, pero no sé si nos la marca alguien que no es el presidente del Gobierno".

"No me lo creo"

Susanna Griso por su parte aseguraba que el círculo cercano de Zapatero mantiene que no ha hablado de China con Pedro Sánchez desde hace un año. A lo que la senadora del Partido Socialista, Susana Díaz, respondía de inmediato: "Yo no me creo que lleven un año sin hablar sobre China. No me lo creo".

Pasaba la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía a valorar positivamente las conversaciones de los presidentes con sus predecesores al frente del Gobierno. Eso llevaba a los presentes a opinar sobre las relaciones entre ellos, llegando a que Sánchez y Zapatero no guardaban sintonía precisamente. El apoyo de ZP a Susana en el pulso que mantuvo con Sánchez por dirigir el partido.

Esto causaba las risas de los presentes, incluida la directamente implicada Susana Díaz, que tiraba de ironía para referirse a cómo se desarrollaron los acontecimientos: "No, si todos los que me apoyaron a mi acabaron bien colocados".

"Todos menos tú, te podrías quejar", le contestaba la presentadora.

