Juan Bravo, PP, sobre las mayores ayudas por los aranceles del Gobierno a Cataluña: "Se trata de ayudar al que lo necesite esté donde esté"

El diputado y vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, comenzaba destacando la importancia de varias de las palabras del Gobernador del Banco de España: "Incertidumbre e inseguridad".

Empleaba esas palabras para lanzar un dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "La incertidumbre y la inseguridad genera dudas en cuanto a los crecimientos. En España por ejemplo llevamos dos años sin presupuestos".

La respuesta a los aranceles

Pasaba Bravo a abogar por la búsqueda de una mayor certeza a la hora de tomar medidas decididas y dar una respuesta unánime a los aranceles que anunciaba Donald Trump, ahora en pausa por tres meses: "Será mejor para la economía. Si no lo hacemos así, como dice el gobernador, nos llevaría a una rebaja a las previsiones del crecimiento o en su caso a que perdamos parte de esa oportunidad de crecimiento".

"Con Trump es difícil saber qué es lo que va a pasar mañana"

La guerra comercial iniciada por Donald Trump parece haber hecho que los dos grandes partidos dialoguen precisamente con la intención decidida de perfilar una postura de Estado al respecto.

En uno de sus últimos contactos con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, habrían vaticinado cambios inminentes. Pero el político popular advertía que ninguno tenía idea por dónde iban a tirar los siguientes pasos de la administración estadounidense.

Juan Bravo animaba a la unidad para conseguir una mejora y una mayor fortaleza de nuestro país: "Independientemente de lo que haga Trump, nosotros tenemos que seguir esa ruta marcada en la Unión Europea. Todos tenemos que seuir esa línea"

"El gran objetivo"

Preguntaba Susanna Griso sobre el plan de ayuda a las industrias afectadas por los aranceles que prepara el Gobierno y el anuncio de Junts per Catalunya. El partido independentista ha afirmado que el 25% de esas ayudas serán destinadas a empresas de Cataluña.

"Debemos olvidarnos de esa parte territorial"

el responsable de economía del PP era claro: "No podemos convertir un decreto de carácter económico en uno de carácter político. El gran objetivo es ayudar a los sectores afectados (...) Aquí no hablamos de territorios, se trata de ayudar al que lo necesite, esté donde esté (...) No nos gusta que no nos cuenten la verdad".

Las respuestas de Juan Bravo se producían en todo momento en un tono sosegado enmarcado en el sentido de Estado que precisa esta cuestión. Lo poco habitual de ese talante en la política actual lleva a la siguiente pregunta: ¿Conseguirán las medidas de Trump que mejore la aparentemente caldeada relación entre el Partido Popular el Partido Socialista?

