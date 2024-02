La súplica de un médico del SAMUR al que se la ha quemado la casa en Valencia: "Dentro de un mes nadie se acordará de nosotros"

Pepe ha trabajado muchos años como médico del Samur. Por eso cuando vio el humo entrando por debajo de su puerta no se lo pensó dos veces y le dijo a su mujer que había mucha urgencia por salir de casa. Conocía los efectos que puede tener respirar humo para el organismo, aunque sea por un corto espacio de tiempo.

Bajaron por la escalera rápidamente no sin antes tocar la puerta de los vecinos colindantes y a los pocos segundos confirmaron sus sospechas: el inmueble estaba siendo devorado por las llamas. Ellos son unos de los supervivientes del incendio que ha calcinado un edificio de Valencia.

"Empecé a notar un olor a plástico y el humo entraba por debajo de la puerta"

No puede olvidar el momento exacto en el que fue consciente de que algo grave pasaba en el edificio. Eran las 17,15 horas, estaba viendo un partido de tenis en la televisión y empezó a notar un olor a plástico. Al abrir el balcón de la cocina vio el humo. Cerró todas las ventanas y le dijo a su mujer que se cambiara rápido. A partir de ahí se inició una pesadilla de la que este vecino de Valencia no ha podido despertar.

"Compré el piso con el dinero de la herencia de mi madre"

Reconoce Pepe que hoy se encuentra mucho peor que ayer. El día del incendio estaba en estado de shock y apenas pudo pensar en lo sucedido. Ya hoy, después de haber dormido alguna horas, se encuentra "muy mal". Llevaba 3 años residiendo en la planta 14 de este bloque de pisos de Valencia, un inmueble que adquirió con el dinero que le quedó de la herencia de su madre. A parte de ese piso, no tiene más propiedades.

Cree que a la hora en la que se inició el fuego habría mucha gente en las casas. Es una finca en la que alrededor hay 2 hospitales con mucho personal sanitario y mucha gente mayor entre la vecindad.

"No paro de pensar en los recuerdos que tenía sobre mi madre"

Una de las cosas que más vértigo le da a Pepe es sentir que tiene que empezar de cero. "¿Imagínate lo que supone con 67 años volver a empezar? Es un horror, no lo puedo expresar con palabras. No paro de pensar en los recuerdos que tenía de mi madre", recuerda. Las autoridades les han ofrecido estar unos días en un hotel y pagarles la entrada de un piso de alquiler. Cree que necesitarán mucha más ayuda que esa para asentarse y sobre lo que pueda aportarles el seguro considera que la resolución tardará meses o años.

Pide a las autoridades que intervengan y pongan un paquete de ayudas a disposición de los afectados. "Que un edificio de 14 plantas se queme en 20 minutos no es normal. Alguien tendrá que actuar, si no se actúa en estos momentos no sé cuando se va a hacer. Pide ayuda psicológica para su mujer Rosa, que se encuentra muy afectada por lo sucedido. "Está llamando al centro de salud a ver si le pueden dar la baja porque ella trabaja pero no puede ir en estas condiciones".

"Es imposible pensar en un futuro cuando tienes un futuro tan corto"

Pepe teme lo que ocurrirá cuando se apaguen los focos. "Esto es ahora noticia, vosotros estáis haciendo vuestro trabajo pero dentro de un mes nadie se va a acordar de mí ni de nadie. Es imposible no pensar en tu futuro cuando tienes un futuro tan corto. Los que tienen 20 años pueden tener mucho futuro pero los que vamos a cumplir 68 no podemos pensar tanto. Levantarte de las cenizas a esta edad es muy duro. Perder la casa es como quedarse uno en una tienda de campaña aquí en el río", lamenta.