Las terribles sospechas de un vecino del edificio incendiado de Valencia: "Parece que hay niños que fallecieron"

El incendio de Valencia deja al menos cuatro muertos y 14 desaparecidos. José Antonio era uno de los vecinos que estaban allí en ese edificio calcinado y ha atendido este viernes a Antena 3 Noticias. El vecino se encuentra completamente devastado por la tragedia, no puede creer lo ocurrido. Cuando ha despertado con la noticia de los fallecidos el golpe ha sido mayor: "Parece que hay niños que fallecieron".

"Estoy bien afortunadamente. Mi esposa vive conmigo. Cumplo 76 años. Asombrado de ver estas... me cuesta mucho ver el edificio, es horrible, lo estoy viendo por televisión no lo puedo creer, es algo asombroso", ha roto a llorar. "No lo puedo ni creer que esté ocurriendo algo de esa magnitud en un edificio de fecha reciente. Todavía lo puedo entender en un edificio viejo", lamenta desgarrado.

José Antonio no comprende cómo pudo ocurrir el fuego: "No lo puedo ni creer que esté ocurriendo algo de esa magnitud en un edificio de fecha reciente. Todavía lo puedo entender en un edificio viejo. Estaba revestido de poliuretano".

Hace un tiempo este vecino sufrió un infarto y sus medicinas se quedaron en esa casa calcinada. "Ya fui a la farmacia y compré las pastillas. Toda la ropa que quedó ahí adentro". "Es asombroso cómo de un minuto uno se queda sin nada y con todos los recuerdos de una vida metidos en ese apartamento que se incendió. Es horrible. Es muy desagradable."

"Me duele muchísimo"

"Yo le doy gracias a Dios en estar con vida. Me duele mucho que hayan vecinos que hayan perdido...parece que hay niños y todo que fallecieron. Eso me duele muchísimo", ha lamentado este vecino de Valencia.

