“¿Qué acaba de hacer?”: Rengin besa a Evren delante de todos y deja a Bahar en shock

La cena con la tía Leyla ha dado un giro inesperado cuando, sin saber la verdad, la mujer ha comentado con ilusión que Evren estaba buscando un anillo para pedirle matrimonio a su novia. Todos se han sorprendido, conscientes de que Leyla sigue creyendo que esa novia es Rengin y no Bahar.

Pero Rengin ha escuchado la conversación. Y no ha podido soportarlo. Aunque había aceptado fingir una relación con Evren para proteger a Leyla, ha sentido que la mentira se volvía en su contra.

Minutos después, ha vuelto a la mesa con una decisión tomada. Ha mirado a Evren y le ha preguntado: “¿Cuándo ibas a pedirme que me casara contigo?”.

La provocación ha dejado a todos sin palabras. Y ella ha continuado. “Eres un hombre dulce y considerado, pero no puedo aceptar. Ya he vivido relaciones que no avanzan. A veces solo somos tiritas el uno para el otro”.

Acto seguido, ha besado a Evren delante de todos. En ese instante, Bahar y Timur han enmudecido, y Evren se ha quedado paralizado.

Rengin lo ha hecho delante de Leyla, de Bahar y de todos los que conocían la verdad. Ha convertido una mentira en una humillación pública. Y esta vez, lo ha hecho con todas las consecuencias.