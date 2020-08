Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar: "No se han dado recursos a la atención primaria como se había prometido"

Este domingo cerca de 3.000 personas se manifestaron en la Plaza de Colón en Madrid contra el uso de la mascarilla y señalaban que la pandemia del coronavirus era una "farsa". Asimismo, entendían que el uso de la mascarilla es una medida "ridícula" y un "recorte" de las libertades. Por su parte, Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia, considera que "poner en duda la evidencia médica y desconfiar de todo el colectivo sanitario supone añadir un riesgo muy importante en un momento especialmente delicado".

Señala que la seguridad para protegerse del virus como el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad o el lavado de manos en la situación actual de los rebrotes de coronavirus "no se está gestionando bien". Además, añade que en muchas ocasiones no se está cumpliendo la cuarentena. "Cuando un paciente se infecta y tiene un resultado positivo o negativo y ha estado en contacto con alguien positivo debe respetar una cuarentena de 14 días", asegura.

En España los contagios de coronavirus se han disparado en las últimas semanas y el último dato ofrecido por Sanidad es de 2.124 nuevos casos de coronavirus. Sobre ello, Tranche indica que "son casos aislados y la mayoría de la sociedad está respetando todas las medidas de seguridad".

A su parecer, el fallo está en el incumplimiento de las administraciones de las diferentes comunidades autónomas, "hace casi dos meses se hizo un compromiso de que se iban a incorporar recursos en la atención primaria y no se ha producido, por lo que la gestión de los brotes no es todo lo adecuada que debería ser". En cuanto al rastreo y control de los casos positivos de coronavirus, comenta: "No tenemos herramientas, en algunos casos hemos tenido que llamar a la policía".

