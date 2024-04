Rubén Amón: "A Pedro Sánchez le han apoyado Miguel Ríos, Ana Belén y 500 más en un teatrillo"

Rubén Amón ha valorado en Espejo Público la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno después de 5 días de meditación. La pasada semana Sánchez echaba el freno a su agenda política y comunicaba en una carta abierta que se habían traspasado líneas rojas, en relación a la investigación judicial contra su mujer que ha propiciado una querella de Manos Limpias, y que por ello se planteaba su continuidad al frente de la presidencia del Gobierno.

Amón reconoce que confiaba en que Sánchez dimitiera y le sorprende que en su discurso Sánchez hablara de salubridad democrática cuando "nadie la ha deteriorado más que él". Se pregunta además el colaborador de Espejo Público cómo Sánchez puede apelar al fervor popular cuando "han ido a celebrar su angustia y su indecisión 4 gatos". El periodista hacía así alusión a las movilizaciones de apoyo a Sánchez que han tenido lugar este fin de semana lideradas por representantes del mundo de la cultura.

"No puede ser que el que más ha conspirado contra el estado de derecho se atribuya la dignidad democrática"

"Si busca la expresión del pueblo movilizado en su defensa y apelamos al fervor popular ¿Con qué narices puedes decir lo que la sociedad quiere decir?", manifestaba. Le sorprende que en su comparecencia Sánchez haga ver que él mismo encarna la democracia. "Esta frase la democracia soy yo es una contradicción y no puede ser que el que más ha conspirado contra el estado de derecho se atribuya la dignidad democrática", añadía Amón.

Le sorprende al periodista que Pedro Sánchez apele "a no sé qué fervor". "Han sido Miguel Ríos, Ana Belén y 5000 más en un teatrillo", apuntaba. Se pregunta Amón que si después de anunciar su tiempo de reflexión toda la gente a la que podía convocar eran tan solo 12.000 personas. "Las consigo yo mañana por la tarde si hace falta", apuntaba el comunicador.

"No veo el alcance de la genialidad de este movimiento"

A este movimiento político Rubén Amón no le ve "la genialidad por ningún sitio". En su opinión, con estos movimientos se desmorona la idea en la que pretendía declararse él mismo sucesor de sí mismo. "No veo el alcance de la genialidad a no ser que sea el gran pretexto para contradecir los contrapoderes que afortunadamente existen en España entendidos como mecanismos de escrutinio a un Gobierno que no se puede atribuir la representación plena de la democracia".