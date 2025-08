José Corbacho explica la emotiva visita al cine de las mujeres de la Familia Real en Mallorca: "Lo hicieron con mucha conciencia de por qué iban"

Más Espejo comentaba la asistencia de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a los cines de Palma de Mallorca, donde están disfrutando de sus vacaciones. Una visita extraoficial en la que disfrutaron del visionado de la película-documental "En un lugar de la mente", dirigida por José Corbacho y Catalina Solivellas, que se estrenará en las salas de cines a mediados de septiembre de 2025.

Una visita espontánea

El programa contaba con el actor y humorista José Corbacho, que explicaba con gran entusiasmo cómo vivió la situación siendo autor de la obra. Una cosa "totalmente improvisada", ya que no tenían conocimiento de ello hasta 24 horas antes. Por eso mismo, confesaba que, como no había nada preparado, "yo estoy ahí que parece que le vaya a servir un mojito". Una visita espontánea, cariñosa y emotiva, que le pilló con una de sus "camisas habituales" de colores y estampados. "Yo le decía a los de seguridad: 'no estaba preparado para este protocolo'", revelaba con gracia.

Teatro como terapia

Una obra audiovisual que trata de visibilizar los problemas de salud mental y hablar del teatro como terapia, ya que, como expresaba el cineasta: "Los procesos creativos a veces son también curativos". Por este motivo, la presencia de la Familia Real es tan positiva, porque fomenta este mensaje. Especialmente por parte de la Reina, que ya hablaba en anteriores ocasiones de ello y ponía sus esfuerzos en quitar el estigma social sobre los problemas de salud mental. "Lo hicieron con mucha conciencia de por qué iban y lo interesante que podía resultar", aseguraba.

Pilar Vidal, colaboradora habitual, destacaba por encima de todo la actitud discreta y comprometida de la Reina. Que, además de hablar desde las butacas para evitar quitar protagonismo, "está involucrada en salud mental no solo de postureo sino real. Cuando te acercas a ella, te das cuenta".

La confesión de la Reina a Corbacho

Corbacho también añadía que conocía muy bien el contenido del proyecto y el nombre de los actores, que tienen diagnósticos en salud mental. Algo que les hizo mucha ilusión. Asimismo, compartía parte de la conversación que mantuvo con ella. Y es que la Reina le confesaba que su pasión es el cine y le encantaría hacer crítica cinematográfica. A lo que él le animaba, eso si, bajo un seudónimo.

