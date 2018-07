Rosa, tía abuela de Gabriel: "Ana Julia no salía de la habitación ni se relacionaba con la familia"

DESCONOCÍA LA MALA RELACIÓN ENTRE EL NIÑO Y LA DETENIDA

La familia de Gabriel no da crédito a la detención de Ana Julia Quezada, pareja del padre de Gabriel y detenida cuando trasladaba el cuerpo del pequeño en el maletero de su coche. Asegura que la detenida no se ha relacionado con los familiares durante los 12 días en los que se ha buscado al pequeño. "Cuando íbamos a verles nos juntábamos la familia pero ella permanecía en la habitación", señala. Sostiene que el padre del niño "está que da pena verlo". "Anoche estuvimos en casa de su madre hasta las 2,00 horas. Él intentaba dormir con calmantes pero no lo conseguía. Su madre tuvo que irse para estar con él", señala. Ella misma asegura que nunca hablaba con Ana Julia Quezada porque la mujer evitaba relacionarse con la familia.