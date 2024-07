El rifirrafe entre Jaime de los Santos y Afra Blanco : "Estoy muy calmada, yo he hecho yoga esta mañana"

Se siguen sucediendo las reacciones a la negativa a declarar de Pedro Sánchez ante el juez Peinado, quien está investigandoa su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El magistrado se desplazó ayer hasta el palacio de la Moncloa, en una reunión que se extendió durante dos minutos, y que ha dejado una imagen sin precedente.

Poco después se anunció que el líder del PSOE tenía planeado querellarse por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado y su sustituto, Carlos Valle. Será la Abogacía General del Estado la que la lleve ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y se basará en dos resoluciones, por una parte, la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo, y por la providencia por la que se rechazó que se declarase por escrito.

El tema también ha sido debatido en la mesa de Espejo Público, donde colaboradores como el diputado del PP, Jaime de los Santos, han salido en defensa del magistrado, asegurando: "150 años de una ley, da la risa, cuando alguien pretende hacer pasar por prevaricador a un juez que cumple escrupulosamente con sus obligaciones".

La activista Afra Blanco ha interpelado al diputado, mostrando su sorpresa ante las declaraciones: "Aquellos que hemos defendido que esta investigación nos parece prospectiva, aquellos que hemos defendido esta instrucción, como una instrucción que muta, cuestión que no debería suceder en este estado, aquellos que hemos dicho que se intenta rebuscar con un claro fin por parte de un juez que es dañar la imagen de Begoña, porque así se daña también la imagen del presidente (...) y la respuesta que se nos da es (...) que si prevarica que se querelle, ¿dónde está el problema ahora entonces?", se pregunta.

"Por eso nos han separado"

La discusión ha seguido subiendo de tono, hasta el punto que Blanco ha tenido que espetar a su interlocutor "Hombre Jaime, que estás monopolizando, déjame contestarte", pero al ver que no cesaba, ha vuelto a insistir en que "Jaime yo sé interrumpir, se me da realmente bien interrumpir, estoy muy calmada, yo he hecho yoga esta mañana", a lo que los Santos ha afirmado entre risas: "Por eso nos han separado".

El siguiente momento de tensión se ha producido cuando la colaboradora ha calificado de "circense" al juez instructor, provocando nuevamente la indignación de de los Santos, siendo entonces cuando Afra Blanco le ha llegado a replicar en tono sarcástico: "Estás obsesionado conmigo" y preguntándose "¿no puedo criticar a un juez? Jaime de los Santos ha respondido: "Porque me parece Afra querida, muy peligroso que desde un lugar en el que muchas personas se informan, alguien diga que un juez hace una 'performance'".