"Que la policía deje de mentir y se dedique a buscar a mis hijos"

La declaración del padre de los niños desaparecidos de Córdoba era el punto y final de un día tenso y dificil para toda la familia Bretón. José Bretón pasó 13 horas en los juzgados, 10 en el calabozo y 3 respondiendo al juez y a la abogada de su mujer Ruth Ortíz. Contestó a todas las preguntas, pero por primera vez, estuvo intraquilo y acorralado.

Se mantuvo en su primera versión y no supo justificar las contradicciones, como tampoco las de su familia. "Yo no tengo que contradecir las declaraciones de mi familia, eso que lo haga el juez", aseguró. También se mostró desafiante ante el juez Rodríguez Laín a quien en un momento de la declaración increpó, criticando la labor policial: "lo que tiene que hacer la policía es dejar de mentir y que se dedique a buscar a mis hijos".

Por su parte, el padre de José Bretón, Bartolomé Bretón, se derrumbó y no pudo aguantar las lágrimas "Estoy convencido que mi hijo no le ha hecho nada a mis nietos". Todo lo contrario que su mujer, Antonia Gómez quien se mostró fuerte y rotunda se atrevió a llamar a todos mentirosos. Atacó a su nuera, a Ruth, y a su familia y fue tajante con el juez: "Dejad ya a mi hijo. No hay ninguna prueba que le relacione con la desaparición de los niños".

En cuanto a la hermana de José Bretón, Catalina, estuvo menos agresiva que su madre, más tranquila pero contundente al afirmar que "no puedo asegurar al cien por cien lo que hizo mi hermano", aunque dejó claro que su hermano no cogió su coche: "Solo yo sé donde tengo las llaves de mi coche. Si mi hermano las hubiera cogido me hubiera enterado."