Así arranca La Encrucijada: Amanda cabalga sin control hacia un acantilado y César la salva de una muerte segura

César no sabía que su vida iba a cambiar para siempre. El joven mexicano regresa a Oramas con un plan entre manos, y desde la carretera atisba el pueblo en el que tanto tiempo pasó cuando era pequeño.

Pero, nada más llegar, en su camino se cruza con Amanda, una joven a lomos de su yegua, que corre descontrolada. La cara de miedo de la joven, incapaz de calmar a su yegua, hace saltar las alarmas de César, que decide socorrer.

Así comienza La Encrucijada, con una persecución protagonizada por César en su 4x4 y Amanda a lomos de su yegua. Al joven le cuesta cortarle el paso a la yegua, pero lo peor está por llegar: César divisa a lo lejos un acantilado, y Amanda va directa hacia él.

El joven mexicano consigue adelantarse a la yegua y le corta el paso, haciendo que gire para alejarse de una muerte segura. Y como la yegua no se detiene, César decide saltar sobre ella, logrando que Amanda y él caigan a tierra firme, dejando atrás todo el peligroposible.

Parece que la joven está bien y no se ha roto nada. Todo ha quedado en un susto, pero ambos no saben que este encuentro, aunque haya sido fortuito, será el primero de muchos. ¿Cómo avanzará la historia de César y Amanda? ¡No te pierdas La Encrucijada con su estreno en Antena 3! Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.