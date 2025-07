El duro mensaje de Elena Valenciano a Pedro Sánchez: "Es él el que está en este momento más señalado"

Susanna Griso le ha preguntado por la actual división que existe entre los exdirigentes del Partido Socialista y estas han sido sus declaraciones: "Desde fuera podemos opinar, pero lo importante es que lo hagan ellos y en primera persona el Presidente del Gobierno, el secretario general, es el que está en ese momento más señalado. Él es el que tiene que pensar realmente qué es lo mejor, no solo para el PSOE, sobre todo para el país". "Me parece que todos estos enfrentamientos entre ex dirigentes del PSOE no ayudan en nada. Me parece muy lamentable esta permanente bronca. El PSOE tiene que respetar opiniones".

¿Cuál sería la solución?

Ante la decisión que tendría que tomarse desde el partido dice que se están barajando diferentes soluciones. Una de ellas sería la convocatoria de un Congreso extraordinario, pero ella cree que no resolvería "gran cosa, aunque el manual es lo que dice que hay que hacer". Enfatiza en la preparación para que un cambio político sea real: "No creo que el Congreso extraordinario convocado por esta misma dirección y con pocas posibilidades de alternativas solucionaran nada. Creo que el PSOE se tiene que meter en serio cómo salir de aquí y sobre todo como recuperar una confianza que está quebrada con parte del electorado. Pero quien tiene que tomar las riendas de la solución es el PSOE y eso comenzará en el Comité Federal", señala.

A pesar de la convocatoria de ese Comité Federal duda de que las decisiones que se tomen "sean suficientes. Entre otras cosas porque no sabemos qué va a suceder. Una vez que estás viendo los muros de Soto del Real desde dentro la cosa cambia mucho, en este caso para una figura tan importante como el ex secretario de organización último. Así que cualquier medida que se adopte ahora, probablemente dentro de poco, se quede corta. Es importante que el PSOE reflexione sobre un momento que debe ser un punto de inflexión".

"Los sentimientos de cada uno importan poco"

Al preguntarle qué sintió al ver a Santos Cerdán entrar en la cárcel ha sido muy tajante: "Los sentimientos de cada uno importan poco. Pero sí, mucha vergüenza y también ira. Lo más importante es que el Partido Socialista encuentre un camino para salir de este infierno en el que está en este momento".

