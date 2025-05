El propietario de una vivienda en Pozuelo es agredido con piedras por sus okupas: "Todo eso es mi sangre"

Carlos es propietario de una vivienda que está okupada desde hace año y medio en Pozuelo de Alarcón, Madrid. El propietario está desesperado, el último enfrentamiento casi ha terminado en tragedia. Los okupas, le han agredido con piedras provocándole varias heridas graves en la cabeza, "se me fue la visión del ojo izquierdo", nos cuenta Carlos en Espejo público.

El propietario está desesperado, esta situación he afectado seriamente a su salud, dice que lo ocurrido es un intento de homicidio. Los okupas le lanzaron las piedras desde la ventana de un segundo piso, con una altura de 9 metros, "tenían en la repisa colocadas piedras y trozos de azulejos que son lo que me tiraron", nos cuenta Carlos.

El enfrentamiento se desencadenó después de que Carlos cortase el suministro eléctrico al que los okupas estaban conectados de forma ilegal, "el anterior inquilino no me pagó el último mes, cuando llegó yo me encuentro con que están viviendo estos"

El propio Carlos grabó un video donde uno de los okupas le recrimina y le amenaza por este corte de luz.

No es el primer incidente de este estilo, Carlos ya acumula siete denuncias por presuntas agresiones. de quienes están en una vivienda de su propiedad en contra de su voluntad

