Benson Boone habla de su sorprendente amistad con Tom Holland: "Es un ser humano excepcional"

El cantante Benson Boone ha compartido detalles de su incipiente amistad con Tom Holland, protagonista de SpiderMan, a quien describe como "un ser humano excepcional". Y es que ambos fueron vistos hace unas semanas en el exclusivo club Soho House Holloway de West Hollywood, lo que había sorprendido a todo el mundo.

Ahora, en declaraciones exclusivas a E! News en la alfombra roja de los American Music Awards 2025, celebrados este lunes, Boone ha explicado que su conexión con Holland surgió "simplemente por el boca a boca" y que "luego se corrió la voz".

Boone, intérprete de éxitos como Beautiful Things, ha hablado de su admiración por el actor británico y no ha dudado en asegurar que estaría encantado de cantar en su boda con Zendaya, si se lo propusieran. "Inmediatamente, sí, por supuesto", afirmó con entusiasmo. "No voy a dejar pasar esa oportunidad".

De todas formas no parece que la boda de Tom Holland y Zendaya, ambos de 28 años, se vaya a celebrar de manera inminente. Los actores hicieron pública su relación y posterior compromiso durante la pasada gala de los Globos de Oro, donde la actriz de Euphoria lució un anillo llamativo que no pasó desapercibido.

Benson Boone ha reflexionado también sobre el ritmo vertiginoso que ha tenido su carrera este último año. "Es complicado intentar estar al tanto de todo y sentir que lo tengo bajo control", explicó. "Son muchas cosas que van y vienen muy rápido, y a veces resulta un poco abrumador. Pero me esfuerzo al máximo, intento hacer lo que me apasiona y hacerlo de forma que me haga feliz".

Boone concluyó destacando la importancia de contar con un entorno de apoyo: "Tengo un equipo que me respalda, una familia que me apoya, y eso es todo lo que se puede pedir. Así que estoy haciendo lo mejor que puedo".