Nina Varsavsky, sobre su crítica al Gobierno: "¿Qué más tiene que pasar para que Pedro Sánchez diga es el momento de irme?"

Hoy tenemos la visita en plató de un matrimonio diríamos que "políticamente" muy activo: Los Varsavsky. Él es el miembro más reconocido de la familia, pero desde hace unos meses Nina ha tomado un papel más protagonista en los medios y en las redes sociales. En varias ocasiones, sus declaraciones han generado controversia. ¿Están siempre de acuerdo o existen diferencias entre ellos? ¿Qué mensaje quieren transmitir a Pedro Sánchez? ¿Cuál es su opinión sobre el conflicto en Gaza?

"Si vienes en patera, sin pasaporte, si te tratan bien"

Nina es periodista, empresaria, trabaja junto a Martín en las compañías que posee la familia desde unos meses está muy activa en redes sociales publicando post y vídeos sobre temas de actualidad y no dejan indiferente a nadie como una de sus publicaciones en 'X' en el que dice que su familia en Alemania le ha preguntado si el Gobierno español ya había dado explicaciones por los motivos del apagón, entre otros temas.

¿Cree Nina que los inmigrantes llegan a nuestro país con alfombra roja? "No solo es en España, pero creo que si vienes en patera, sin pasaporte, si te tratan bien y es muy difícil que te manden de vuelta. Creo que vienen mucha gente de países como Marruecos donde no hay guerra y vienen aquí de forma ilegal por qué se pueden quedar, es algo que no entiendo", explica.

"Una cosa es ser refugiado y una guerra y la otra es ser alguien que viene porque aquí hay mejores oportunidades económicas. Si todos quieren venir a Europa no podríamos acoger a millones de personas, no se puede", continúa.

¿Está de acuerdo el matrimonio?

Martin explica que fue un "sorpresa" y que siempre le decía "eres un adicto estas cosas para que estás metido todo el día en redes una pérdida". Tres meses después Nina empezó a leer y ahora está "casi enganchada por tiempo y ahora se queja".

"Si uno llega a decir cosas que resuena muy fuerte y uno se establece un contacto con la audiencia con un público y ese público tiene las mismas preocupaciones que uno tiene. Las preocupaciones pueden ser diversas, pueden ser temas como por qué no se gestiona mejor España digamos ese sería la preocupación en general.

¿Por qué no vamos a ayudar que las cosas cambien? y que España tenga el gobierno que se merezca", reclama Martín.

¿ Qué le dirían a Pedro Sánchez?

"Si hay muchos españoles que no lo apoyan a ese punto que no lo respetan después de tantos escándalos de corrupción del hermano, entre otras cosas. Casi no puede salir a la calle sin que le insulten porque no se echa al lado ", pregunta Nina.

"No sé qué más tiene que pasar para que Pedro Sánchez diga es el momento de irme", dice muy tajantemente.

Por otro lado, explica que apoyan a PP y Vox. "Nosotros apoyamos a PP y Vox y a todos los que tengan las mismas dudas que tenemos nosotros hay gente de izquierda que también se pregunta si realmente tiene que seguir Sánchez. Es una sensación de que el país se desmorona delante de nuestros ojos y que nadie hace nada", cuenta Martín.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.