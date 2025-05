Rengin va a por la verdad y se encuentra con una trampa inesperada: esta noche, en Renacer

Rengin ya no puede más. Las dudas, las miradas entre Timur yEfsun, el silencio incómodo... todo apunta a que algo se esconde entre ellos. Y esta vez, decide comprobarlo por sí misma.

Al ver que Timur habla con Efsun por mensaje, le coge el móvil y se hace pasar por él. En un impulso, cita a la mujer en una cafetería para atraparla en su juego. Pero lo que no imagina es que quien aparece es el propio Timur.

Allí, cara a cara, el ambiente estalla. Timur se planta y la acusa de traspasar todos los límites. “No voy a permitir más humillaciones”, le suelta mientras le pregunta: “¿Por qué sigues a mi lado si crees que te estoy engañando?”.

Rengin, cada vez más convencida de que Timur le oculta algo, no se achanta. Pero lo que no sabe es que, esta vez, tiene razón: él calla un secreto que podría hacerlo todo saltar por los aires… porque no ha contado nada sobre el beso de Efsun.

