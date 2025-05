Ramón Arcusa confiesa la verdad sobre el maletín de 35 millones en Eurovisión: ¿Massiel o Serrat?

Tras el abandono de Joan Manuel Serrat para representar a España en Eurovisión en 1968, Massiel decide cancelar su gira americana para sustituirle y con su 'La, la, la', consigue ganar el festival.

Una decisión de la que la cantante se arrepiente: "Si no hubiera ido a Eurovisión, si me hubiera quedado en América, donde ya era número uno, quizá la historia había sido otra. Julio Iglesias siempre me decía: "Te tendrían que haber quedado en América", señala para El País.

Sin embargo, reconoce que tampoco haría sido feliz con el sueño americano: "Él tenía razón. Pero la vida que lleva Julio a mí no me gusta. Yo he estado siempre muy chiflada. Por eso me iba de las compañías de discos".

Una decisión que tampoco apoya su padre, el promotor musical de Emilio Santamaría: "Mi padre me dijo que no fuera. En este país lo que hay que hacer es rodar y pasar desapercibido".

Massiel incluso reconoce que el Dúo Dinámico, autores de 'La la la', prefieren a otra artista. Tras ganar Eurovisión, Franco le ofrece la Cruz Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica. Una condecoración que la artista decide declinar.

La artista tiene claro que vivió "una época cojonuda. No me aporta nada cantar ahora".