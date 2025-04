Los okupas aprovechan el apagón para intentar entrar a 22 pisos en Badalona: "Cuando vino la Policía se escondieron en mi terraza"

Aunque el apagón que vivió España este lunes ha dejado un comportamiento ejemplar por parte de la mayor parte de los ciudadanos, hay alguna excepción que rompe el ejemplo de buena conducta general. En Badalona un grupo de okupas aprovechó la confusión de la falta de electricidad para intentar entrar en 22 pisos. La ciudad catalana fue una de las que más tiempo tardó en recuperar la normalidad tras la caída de suministros. Hasta las 2.00 horas la luz no volvió a sus calles y viviendas.

Esta circunstancia fue aprovechada por los okupas para intentar instalarse en estos pisos ajenos a su propiedad. Sin embargo, la rápida actuación del Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con la Guardia Urbana y los Mossos d' Esquadra evitaron que los pisos fueran okupados y consiguieron recuperarlos.

"Esto no es cosa del apagón, luchamos contra este problema desde hace meses"

Yolanda es una vecina que vive puerta con puerta con una de las viviendas que intentaron okupar. Lo vivió con mucho nerviosismo y mucho miedo porque los okupas cuando acudió la Policía se escondieron en su terraza. Quiere dejar claro que esto no es algo que haya sucedido solo con el apagón y recalca que luchan contra este problema desde hace muchos meses.

"Es cierto que la Policía cada vez que la llamamos viene pero también creo que están un poco con las manos atadas porque lo único que pueden hacer es sacarlos y se van a ellos y al otro día ya tienen a otros okupas intentando entrar".

"Los vecinos nos encontramos muy desprotegidos, hemos llamado al banco y no les consta que el terreno esté construido"

En el día a día la convivencia con los okupas dificulta mucho la convivencia. Cuenta Yolanda que estos individuos intentan romper paredes, puertas y hay ruido constante a medianoche. El nerviosismo de los vecinos es creciente por la gente que está queriendo entrar.

Los vecinos se sienten muy desprotegidos. Su calla ha pasado de ser una vía tranquila a un trasiego de personas intentando okupar una casa que pertenece al banco. "He llamado al banco y nos dicen que no hace nada porque a ellos les consta que es un terreno vacío, que no tiene vivienda", reclama.

