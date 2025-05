El alegato de un jubilado a los 60 años, ante la posible subida a 70 de la edad de retiro: "No, es excesivo"

Carmelo Sevilla se prejubiló hace ya 11 años, con los 60 cumplidos. Una edad temprana, teniendo en cuenta que la edad actual es de 67. Él lo achaca a "las circunstancias y los recursos de las empresas, que se adaptan el mercado". La propuesta para su prematuro retiro de la vida laboral le llegó debido a unos cambios inminentes en la compañía donde trabajaba: "Era cuestión de pensarlo y al final aceptarlo".

"Te apartas del mercado porque con 60 años es difícil emprender de nuevo una actividad en las mismas circunstancias. Es más complicado", expresaba Carmelo.

Reconoce que después de acogerse a la prejubilación podía haber seguido en activo pero también que a esa edad las oportunidades no abundan y las condiciones no eran favorables para ello. Prácticamente ni se lo planteó. Los incentivos para aceptar el retiro "te lo facilitan".

Actualmente Carmelo Sevilla tiene 71 años y no se hace a la idea de la posibilidad de haber trabajado hasta los 70: "No, es excesivo", exclamaba.

"La sociedad ha avanzado mucho en todos los aspectos, la longevidad también, y la salud, nos acompaña", explicaba Carmelo al mismo tiempo que avanza que pasados los 75, por lo general se entra en una etapa de bajada notable en las condiciones físicas: "Entonces, queda un margen tan estrecho ya de poder disfrutar de la jubilación, que excesivo lo veo".

"No es aceptable"

Ese modelo de bienestar social que tendría Dinamarca es admirado por muchos, entre ellos la activista y sindicalista Afra Blanco, que destacaba el porcentaje de empleados públicos con el que cuenta el país nórdico, el 28%, frente al de España, diez puntos por debajo. Sin embargo, se manifiesta abierta y claramente en contra de elevar la edad de jubilación a los 70: "Totalmente contraria. Yo creo que la persona que ha dedicado su vida a formarse y trabajar, tiene derecho a un descanso y a un disfrute digno (...) Llegar a la jubilación en un estado penoso, físicamente hablando, para mí no es aceptable".

Afra recordaba además que la jubilación anticipada está reconocida en la normativa vigente y refrendada por acuerdo entre las organizaciones sindicales y la patronal. Insistía en la idea de la garantía de buenas condiciones de trabajadores y jubilados: "Yo no contemplo un trabajador que trabaje en unas condiciones no saludables y no aceptables. Tampoco en una jubilación que no sea digna".

La reducción de la jornada laboral: Un avance con matices

La ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, aludía el pasado fin de semana a unas palabras que le dedicó el recientemente fallecido papa Francisco para defender la reducción de la jornada laboral en España.

El prejubilado ve con buenos ojos lo que a priori considera un progreso de los derechos laborales. Sin embargo al mismo tiempo advierte que este tipo de medidas deben ser estudiadas teniendo en cuenta los factores resultantes: "Tiene que compaginarse con la productividad (...) Que no recaiga un cargo sobre la empresa, que luego puede resentirse".

