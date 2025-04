El periodista Jesús Morales, sobre ser la tapadera de José Luis Ábalos para ocultar a Jéssica: "Es más sencillo que si pone el nombre de una mujer"

La comparecencia de Jéssica Rodríguez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo' se esperaba como una pieza clave para esclarecer su rol en la contratación en empresas públicas. Sin embargo, su inesperada ausencia, alegando problemas de salud y respaldada, por un parte, médico remitido minutos antes del inicio de la sesión.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha confirmado que el informe médico será revisado por los servicios jurídicos para valorar si justifica legalmente su no comparecencia. De no ser válido, se comunicará a la Fiscalía por "incomparecencia insuficiente", dado que esta conducta puede suponer un delito de desobediencia.

"Fue un poco tapadera"

Hoy en Espejo Público, el director del diario 20 Minutos, Jesús Morales, se ha pronunciado con contundencia sobre el trasfondo mediático de este caso. "Fue un poco tapadera, porque a parte ya vi que Ábalos tenía por dos veces contactos con 20 minutos y siempre con nombre femenino, se trata de engañar".

Morales ha dejado entrever la posibilidad de que Ábalos utilizara su nombre para asignar a Jéssica en sus contactos de teléfono para no desvelar que tenía una amante. "Cuando tienes quizás un amante no está de más el teléfono que ponga un periodista que igual te llama a las once de la noche y tienes la pareja al lado es mucho más sencillo que el nombre de una mujer y él es un señor casado, pero bueno, más allá de eso hubo sorpresa".

Transparencia en entredicho

Durante la entrevista, Morales ha aprovechado para señalar un problema más profundo en la gestión del sector público. "Lo que hace falta son transparencia en esas contrataciones, hay muchas. Aquí están Ineco, Tragsa, que mucha gente ni sabe que existen, pero que tienen cientos de contratados", explicó.

Aunque cree que el caso de Jéssica no es común, no descarta que existan otros similares: "Seguro que hay más personas colocadas en empresas públicas que quizás no deberían estar ahí, pero no creo que haya tantas. Y el caso de Jéssica era la mantenida por un ministro".

¿Y el número de Ábalos?

Morales, entre risas, reconoce que el contacto con el exministro está roto: "Yo creo que ha cambiado, él tenía a Jéssica como 20 minutos, ha creado alguna controversia, pero el actual número de Ábalos debo decir que no lo tengo".

