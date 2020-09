Óscar Puente, sobre la orden de retroceder a la fase 1: "No tiene sentido prohibir unas cosas y permitir otras, es una incoherencia"

La Junta de Castilla y León ha ordenado retroceder a la fase 1 a Valladolid y Salamanca por la situación de los rebrotes de coronavirus. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha negado a adoptar medidas similares a una situación de fase 1. "No nos negamos a que se tomen medidas, nos negamos a aceptar medidas que entendemos que no tienen el menor sentido", dice Puente.

A su parecer, "no tiene sentido" que se mantenga por parte de la Junta de Castilla y León el calendario escolar y que, al mismo tiempo, "se nos diga que no pueden entrar más de 25 personas en espacios que tienen aforos para 7.000 personas". Señala que no ve grandes diferencias en la situación epidemiológica de Valladolid respecto a otros puntos del territorio nacional. "No tiene sentido prohibir unas cosas y permitir otras, es una incoherencia y una injusticia", manifiesta.

Indica que "cinco minutos antes de la rueda de prensa" lo llamó la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León y le trasladó las medidas. "Es curioso que se hable de la mala situación en la que estamos Valladolid y Salamanca sin previo aviso", comenta.

Por su parte, Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, comentaba en Twitter: "El ayuntamiento de Valladolid será el primer gran ayuntamiento que se opone a medidas de lucha contra la pandemia". A lo que Puente le contestaba: "Preocupante tener al frente de la Junta a un señor que vive obsesionado con la ciudad de Valladolid y su alcalde".

Por último, manifiesta que mientras un juez no diga lo contrario, las medidas entrarán en vigor a las 00:00 horas de este miércoles y, aunque asegura que no ejercerán "ningún tipo de rebelión" contra la norma vigente, manifiesta que le pedirán a un juez que decida "la suspensión de estas medidas para no causar perjuicios irreparables".

